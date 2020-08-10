مباحات بين الصليب الأحمر والحشد الشعبي لاعادة نازحي نينوى

2020/08/10 | 11:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بحث قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي خضير المطروحي، الاثنين، مع رئيس البعثة الفرعية في لجنة الصليب الأحمر الدولية كارلو كروديلي واقع محافظة نينوى وتحقيق استقرارها وعودة النازحين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المطروحي بحث مع رئيس البعثة الفرعية للجنة الصليب الأحمر الدولية كارلو كروديلي ملف عودة النازحين فضلا عن […]

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