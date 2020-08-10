متهمون بـ”خلط البنزين بالمياه”.. شركة توزيع المنتجات النفطية ترفض اعتقال موظفيها في ديالى (فيديو)

2020/08/10 | 11:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر مقطع فيديو انتشر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قيام محافظ ديالى مثنى التميمي باعتقال مدير المنتوجات النفطية في ديالى حيدر العامري ومدير محطة بعقوبة ومعاونه.يأتي ذلك بسبب شكاوى قدمت من مواطنين بسبب خلط المياه مع مادتي البنزين والكاز الأمر الذي يضر بمركباتهم، بحسب التميمي الذي قال إن عملية الاعتقال تمت […]

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