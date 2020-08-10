2020/08/10 | 11:35 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- د.باسل حسين* أولا: نظام الاغلبية وآلية الاقتراع الفردي لعل من نافلة القول، أننا وإن كنا على أعتاب قانون انتخابي جديد يعتمد النظام الاكثري ( نظام الاغلبية) فنحن لا نأتي بشئ جديد بل هي عملية استيراد لنظام طبق في بريطانيا منذ قرون عدة.
وقد اعتمد القانون المصوت عليه آلية الترشيح الفردي الذي يفترض نظام الاقتراع الفردي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إشكاليات المنظومة الانتخابية في العراق (2/2)) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقد اعتمد القانون المصوت عليه آلية الترشيح الفردي الذي يفترض نظام الاقتراع الفردي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إشكاليات المنظومة الانتخابية في العراق (2/2)) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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