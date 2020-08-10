2020/08/10 | 11:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.باسل حسين* أولا: نظام الاغلبية وآلية الاقتراع الفردي لعل من نافلة القول، أننا وإن كنا على أعتاب قانون انتخابي جديد يعتمد النظام الاكثري ( نظام الاغلبية) فنحن لا نأتي بشئ جديد بل هي عملية استيراد لنظام طبق في بريطانيا منذ قرون عدة.وقد اعتمد القانون المصوت عليه آلية الترشيح الفردي الذي يفترض نظام الاقتراع الفردي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إشكاليات المنظومة الانتخابية في العراق (2/2)) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إشكاليات المنظومة الانتخابية في العراق (2/2)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).