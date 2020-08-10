بغداد ..اصابة طبيب اثر محاولة تسليب فاشلة في البلديات

2020/08/10 | 11:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اقدمت محموعة مسلحة تستقل دراجة نارية نوع (تكتك) على تسليب عجلة نوع لاندكروز عائدة لدكتور اختصاص اذن وانف وحنجرة ضمن منطقة البلديات صاحب العجلة قام بملاحقتهم وتم اطلاق النار عليه من قبل المسلحين مااسفر عن اصابته بمنطقة البطن وتركوا عجلة الدكتور قرب مكان الحادث ولاذوا بالفرار....

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