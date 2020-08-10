الخدمات النيابية: حكومة الكاظمي فشلت فشلا ذريعا في المجال الخدمي

2020/08/10 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، الاثنين ، أن حكومة الكاظمي فشلت فشلا ذريعا في تقديم الخدمات للمواطنين، محملا اياه مسؤولية اختيار وزراء اثبتوا فشلهم في انقاذ الخدمات .وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تدني مستوى الخدمات يمثل كابوسا يخيم على العراقيين منذ سنوات دون إيجاد الحلول المناسبة”.وأضاف […]

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