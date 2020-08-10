الأمن النيابية: طريقة خزن الأسلحة في المعسكرات العراقية عشوائية وغير صحيحة

2020/08/10 | 11:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية طريقة خزن الأسلحة والعتاد في المعسكرات العراقية، محذرة من انفجارات خطيرة نتيجة الخزن العشوائي لهذه الأسلحة.

وأكد عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح أن انفجار مرفأ بيروت يعتبر كارثة مروعة ويجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث كارثة مشابهة لها في العراق، مبينا أن طريقة الخزن الحالية غير صحيحة وغير مراعية لمواصفات الأمان.

وأشار الزيادي إلى أن اللجنة فاتحت الجهات المعنية بشأن خزن الاسلحة وسيتم تشكيل لجان بكل وزارة سيما وزارتي الدفاع والداخلية لزيارة المعسكرات والاطلاع على طريقة خزن العتاد.

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