اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء تبدأ التحقيق بالعقود الوزارية

2020/08/10 | 11:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء، عن وصول العقود التي طلبتها من الوزارة من اجل دراستها.

عضو اللجنة علي اللامي، أكد الاستعانة بمختصين من المعنيين بهذا الملف ومن الفنيين من أجل تفكيك وتحليل هذه العقود وتشخيص مكامن الخلل..



مبينا ان العقود كثيرة وتحتاج الى عمل أكثر واجتماعات مكثفة.

وفيما وأشار اللامي إلى إصرار اللجنة على فتح جميع العقود والتحقيق بها وأماكن الهدر في المال العام..



أكد ضرورة انهاء هذا الملف الذي طالما أنهك المواطن طيلة سبعة عشر عاما دون أن يحصل على خدمات بالرغم من المبالغ الكبيرة التي صرفت على هذا القطاع.

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