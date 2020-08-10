الركابي: تركيا تستغل الخلافات بين بغداد وأربيل لتحقيق أهدافها داخل العراق

2020/08/10 | 11:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي بغداد وأربيل إلى انهاء الخلافات والقضايا العالقة لمنع استغلال تركيا الأوضاع الداخلية لتحقيق أهدافها.

وأكد الركابي في تصريح أن تركيا توظف طاقاتها للاستفادة من التوترات بين بغداد وأربيل، مبينا أن عدم وجود خطة وتنسيق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان سيقود إلى استمرار القصف التركي لشمال العراق.

وأشار الركابي إلى أن تحركات أنقرة في المنطقة العربية هدفها إحياء التراث العثماني القديم في السيطرة على مناطق واسعة، لافتا إلى ان العراق أمامه مسارات عدة من اجل ايقاف القصف منها الامم المتحدة والجامعة العربية وبقية المنظمات الدولية الاخرى من اجل ضمان حقوقه والسيادة على أراضيه.

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