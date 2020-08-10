بغداد والرياض تبحثان إلغاء سمات الدخول لفئة من المسافرين وإلغاء رسومها للمسافرين كافة

2020/08/10 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف السفير العراقي لدى الرياض، قحطان الجنابي، الاثنين (10 آب 2020)، عن مباحثات عراقية سعودية، حول إلغاء سمات الدخول لفئة من المسافرين، فيما بحث الجانبان إلغاء رسوم الفيزا لكافة المسافرين.

وقال الجنابي في تصريح لوسائل إعلام سعودية، إن "هناك مشاورات ثنائية بين السعودية والعراق لإلغاء سمات الدخول بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية، وإلغاء رسوم السمات بالنسبة لحملة الجوازات العادية، لتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين".

وأشار إلى "المردود الاقتصادي المتوقع لهذا الأمر.



وبين أن فتح منفذ جديدة عرعر سيحدث قفزة اقتصادية بالنسبة لمدينة عرعر والمدن القريبة منها، وأيضاً في محافظة الأنبار ومدينة النخيب"، لافتاً إلى أن "الطرفين بصدد استكمال بعض المتطلبات اللوجستية والفنية، متوقعاً أن يكون افتتاح المنفذ قريباً".

ووصف الجنابي، "العلاقات المشتركة بأنها نتاج القواسم الدينية والعشائرية والثقافية المشتركة بين البلدين الشقيقين، وأن هناك توافقاً تاماً في الرؤى بين قيادتي البلدين"، مشيراً إلى "حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على دعم سياسة الانفتاح نحو العراق".

وتابع أن "نجاح التعاون الأمني بين البلدين لا يعني عدم المتابعة والرصد للعناصر الإجرامية والإرهابية، وفي مقدمتها داعش التي تحاول دوماً خرق الحدود"، مشدداً على أن "متانة التصدي لتلك العناصر توقف مساعيها"

يتبع .



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