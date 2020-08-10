هزة أرضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر في السليمانية

2020/08/10 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الإثنين، (10 آب 2020)، تعرص منطقة سيد صادق في محافظة السليمانية إلى هزة أرضية خفيفة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المراصد الزلزالية سجلت فجر اليوم الاثنين عند الساعة (12:50:24) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في منطقة سيد صادق بمحافظة السليمانية".

واضاف البيان أن "قوة الهزة بلغت 3.2 درجة على مقياس ريختر، وتبعد (6) كم شمال غرب منطقة سيد صادق في محافظة السليمانية"، لافتا الى "عدم الشعور بها من قبل المواطنين".

ودعت الهيأة "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

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