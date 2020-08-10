2020/08/10 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 11:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).