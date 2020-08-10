العراق والامارات يستوردان سلعا ايرانية بقيمة 3.1 مليار دولار

2020/08/10 | 11:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات رسمية، استيراد الامارات والعراق سلعا من ايران بقيمة اجمالية 3.18 مليار دولار في 4 شهور فترة 20 مارس/آذار حتى 20 يوليو/تموز 2020....

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