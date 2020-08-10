وزارة النفط : اعتماد البطاقة الالكترونية للشركات الناقلة

2020/08/10 | 11:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط اعتماد البطاقة الالكترونية (باج) للشركات الناقلة المتعاقدة معها لنقل المنتجات النفطية بين المحافظات ، والتي ستقوم الوزارة بإصدارها قريباً.

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