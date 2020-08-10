مؤشرات لاستعادة زخم السياحة في دبي.. انتعاش حركة الطيران والحجوزات الفندقية ترتفع لأكثر من الضعف!

2020/08/10 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت حكومة دبي إن المدينة متأهبة لاستعادة الزخم القوي في قطاع السياحة للمدينة المعروفة بعد أشهر من تبعات كورونا.ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي تقريراً اطلعت عليه “يس عراق” أشارت فيه إلى أن “دبي متأهبة لاستعادة الزخم القوي لقطاع السياحة بما بما تمتلكه من مقومات جذب متنوعة تتفرد ببعضها على المستوى العالمي”.[…]

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