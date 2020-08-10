تظاهرة حاشدة في” قزانية” تطالب باقالة مدير كهرباء ديالى

2020/08/10 | 12:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..خرج العشرات من اهالي ناحية قزانية شرق ديالى، الاثنين، للمطالبة باقالة مدير كهرباء المحافظة وتحسين ملف الطاقة.وقال ابراهيم علي احد المتظاهرين في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من مختلف اطياف ناحية قزانية(95كم شرق بعقوبة) خرجوا في تظاهرة سلمية رافعين لافتات تطالب باقالة مدير كهرباء ديالى وتحسين ملف الطاقة في قزانية التي تشهد […]

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