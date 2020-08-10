نائب : تعطيل جلسات البرلمان غير مبرر ويجعل الحكومة تعمل بلا رقابة

2020/08/10 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن تحالف سائرون رعد حسين , الاثنين , ان تعطيل جلسات مجلس النواب غير مبرر وبإمكان البرلمان عقد جلساته وفق تعليمات السلامة الوطنية , مبينا ان تعطيل السلطة التشريعية سيجعل الحكومة تعمل بلا رقابة .وقال حسين في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اكثر من […]

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