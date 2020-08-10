2020/08/10 | 12:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية نجدة بغداد، الاثنين، حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت المديرية في بيان ان “دوريات نجدة بغداد وسرية الدراجات و وحدة الكلاب البوليسية (K9)، نفذت ممارسات أمنية مختلفة ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ولجانبي الكرخ والرصافة وتحديدآ ضمن قواطع نجدة (الدورة / الكندي)”.وأضافت أن “الدوريات قامت كذلك بتفعيل اجهزة حاسبات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الممارسات الامنية لنجدة بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة تقدم الاخبارية.

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