المنافذ الحدودية: إيرادات شهر تموز بلغت نحو 100 مليار دينار

2020/08/10 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، نقل الحاويات المتكدسة إلى أماكن بعيدة للحفاظ على سلامة المنافذ وأمن المواطنين، فيما أشارت إلى ان إيرادات شهر تموز بلغت نحو 100 مليار دينار.

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