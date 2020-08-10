الملا : ما لم يتم احتكار السلاح بيد الدولة فأن الانتخابات ستنتج بلطجية وحرامية

2020/08/10 | 12:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- بعث عضو مجلس النواب الاسبق حيدر الملا ، برسالة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، مذكرا اياه بأن الانتخابات ستنتج بلطجية في حال لم يتم احتكار السلاح بيد الدولة .واكد الملا في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، ما لم يتم ابعاد المال السياسي عن صندوق […]

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