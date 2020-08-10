قيادي بالديمقراطي الكردستاني يرد على نائبة اتهمت فؤاد حسين بالتماهي مع الكويت

2020/08/10 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، اليوم الاثنين، الاتهام الذي وجهته النائبة عالية نصيف لوزير خارجية فؤاد حسين بالتماهي مع الكويتيين، بأنه حقد وكراهية للأكراد، مبينا أن تصرف حسين لو كان مع إيران لصمت الجميع.

وقال باجلان في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الاتهام الذي وجهته النائبة عالية نصيف لوزير الخارجية فؤاد حسين بالتماهي مع الكويت، بالأول لأن فؤاد حسين كردي والقضية تنم عن حقد على كل شيء كردي داخل البلد، والأمر الآخر لآن المسألة مع الكويت وليست مع إيران ولو كانت مع الأخيرة لصمت الجميع".

وأضاف أن "وزير الخارجية الأسبق، إبراهيم الجعفري وشخصيات سياسية من الكتل الشيعية، طالبوا بتعويض إيران أكثر من الإيرانيين أنفسهم، مبينا أن، وزير الخارجية فؤاد حسين يتعامل بدبلوماسية في العلاقات مع الكويت وفؤاد حسين غير مسؤول عن بيع أراض عراقية أو خور عبد الله للكويت وهذا الأمر حدث في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي".

وتابع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالقول، "إلى متى يفكر النواب والساسة بهذه الطريقة الشوفينية التي تهاجم المسؤول لمجرد انتمائه وهذه الطريقة لا تبني بلد إطلاقا".

وقالت النائبة عالية نصيف، أمس الأحد، في بيان لها إن وزير الخارجية فؤاد حسين "دافع عن مصالح الكويت أكثر من الكويتيين" في الاجتماع الوزاري الأخير للجنة العراقية الكويتية في السابع والعشرين من تموز الماضي، وخصوصاً عندما تم طرح مشروع الربط السككي مع الكويت، داعيةً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "مساءلة ومحاسبة" حسين.

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