أنقرة تعلن قتل 6 من عناصر حزب العمال الكردستاني بعملة جوية شمالي العراق

2020/08/10 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، 10 آب، 2020، مقتل 6 من عناصر حزب العمال الكردستاني بعملة جوية شمالي العراق.

ونقلت وسائل إعلام تركية، أن وزارة الدفاع تعلن مقتل 6 من عناصر حزب العمال الكردستاني بعملية جوية بمنطقة حفتاتين شمالي العراق.

وكان مصدر أمني من محافظة دهوك، افاد السبت (08 آب 2020)، بأن الطائرات التركية جددت قصفها على مناطق عدة بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الطائرات قصفت قرى ومناطق حيوية في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، فيما ما يزال القصف يستهدف مناطق ناحية باطوفا".

واضاف أنه "حتى الان لا توجد أنباء عن وقوع خسائر بشرية او مادية نتيجة القصف".

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بغداد اليوم- بغداد

نوهت قيادة عمليات بغداد، الاثنين (10 آب 2020)، عن تفجير مسيطر عليه لمخلفات تنظيم داعش جنوب شرقي العاصمة.

وقال بيان للقيادة، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد سيقوم بعد قليل بتفجير مسيطر عليه لم

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، الاثنين (10 آب 2020)، بانفجار عبوة ناسفة على دورية للحشد الشعبي في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية للحشد الشعبي في محيط بحيرة حمرين (60 كم شمال شرق بعقوب

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن تحالف الفتح، شعلان أبو الجون، الأحد، 09 آب، 2020، الحكومة العراقية لإعادة فتح ملف الانتحاريين العرب الذين فجروا انفسهم في العراق خلال السنوات الماضية حسب تعبيره.

وقال أبو الجون، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن &

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