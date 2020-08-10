النزاهة: صدور أمري استقدام وقبض بحقِّ مسؤولين في صحة بابل

2020/08/10 | 12:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، الاثنين، عن صدور أوامر استقدام وقبض لمسؤولين في دائرة صحة محافظة بابل، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأوامر في القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار “المحكمة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بابل أمر استقدام بحق …

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