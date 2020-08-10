جرد كامل للبضائع المتكدسة.. المنافذ الحدودية تكشف عن قيمة إيرادات شهر تموز

2020/08/10 | 12:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الإثنين الإيرادات الخاصة بشهر تموز الماضي من المنافذ.وقالت رئيس الهيأة عمر الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية إن “الجان المشكلة بدأت بجرد كامل ومفصل عن الحاويات والبضائع المتكدسة كافة”.وأشار إلى أن “إيرادات شهر تموز من المنافذ الحدودية بلغت نحو 100 مليار دينار”.وأضاف: “رئيس الوزراء عقد […]

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