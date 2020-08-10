الصين تتقدم على العراق في استيراد السلع من ايران

2020/08/10 | 12:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت بيانات رسمية، استيراد الامارات والعراق سلعا من ايران بقيمة اجمالية 3.18 مليار دولار في 4 شهور فترة 20 مارس/آذار حتى 20 يوليو/تموز 2020، فيما تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة.وأوضحت إحصائيات لمصلحة الجمارك الايرانية نشرت اليوم الاثنين، أن الصين تصدرت قائمة الدول المستوردة بـ 2.474 مليار دولار تلاها كل من العراق بـ 1.965 […]

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