الحكومة تلوح بالعودة إلى قانون الانتخابات السابق في حال عدم إقرار الجديد

2020/08/10 | 12:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..لوح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، الاثنين، بالعودة إلى قانون الانتخابات السابق في حال عدم إقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات الجديد، مشيرا إلى أن القانون الجديد لم يحصل على تأييد جميع الكتل.وقال الهنداوي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “ما يشغلنا الآن هو ان البرلمان لم يكمل جداول الدوائر الانتخابية التي […]

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