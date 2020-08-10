تنافس “تسلا”.. شركة صينية للسيارات الكهربائية تقدم أسهمها في البورصة الأميركية

2020/08/10 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت شركة السيارات الكهربائية إكس بينغ موتورز تقديم أوراقها إلى بورصة نيويورك من أجل الطرح العام الأولي لأسهمها.وقالت الشركة في بيان الإفصاح لهيأة الأوراق المالية والبورصات المالية إنها تنوي إصدار ثالث سياراتها الكهربائية في العام المقبل، فيما لم تفصح عن عدد الأسهم من فئة “إيه” العادية التي تنوي بيعها.وتبيع “إكس […]

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