الصدر يقدم مقترحات لإقامة مراسم العزاء في شهري محرم وصفر

2020/08/10 | 12:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، مقترحات لإقامة مراسم العزاء في شهري محرم وصفر في ظل أزمة جائحة “كوفيد 19”.ونشر الصدر مقترحاته في 11 نقطة في بيان نشره عبر حسابه في تويتر وتابعته المستقلة .

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