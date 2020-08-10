2020/08/10 | 12:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار النفط اليوم، مدعومة بتعهد عراقي بزيادة تخفيضات إنتاج الخام، لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لدعم التعافي الاقتصادي الأمريكي حد من المكاسب‮.وبحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.8% إلى 44.74 دولار للبرميل.في حين تقدمت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.1% مسجلة 41.69 دولار للبرميل‮.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعهد عراقي يرفع اسعار النفط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعهد عراقي يرفع اسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).