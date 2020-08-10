لبنان فاشل كالعراق بسبب المحاصصة الطائفية وآن الأوان لتغيير ذلك بدول مدنية

2020/08/10 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي آل سيد عكلة الموسوي من المستحيل ان تتقدم دولة مثل لبنان او العراق او غيرهما وان تكون دول ناجحة وذات سيادة ويعيش شعبها برفاه وتقدم مع وجود النظام السياسي...أكمل القراءة ←

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