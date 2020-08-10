الذين كانوا معارضة

2020/08/10 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي علي يقول “ابو المثل”: (حب واحچي..واكره واحچي)..وهذا يعطينا الحق في تصوير مايدور من أحداث حولنا، وبالتالي تكون لنا القدرة والملكة على الحكم والبت في مكانة بعض الناس،...أكمل القراءة ←

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