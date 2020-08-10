شتان ما بين الراعي الماروني والمرجع الشيعي الأعلى

2020/08/10 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ضحى عبد الرحمن في الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد غالبا ما يخرج رجال الدين عن صمتهم ويكونوا صدى للشعب المقهور والمظلوم سواء في المحافل الوطنية والددولية، وبعدها يرجعوا الى...أكمل القراءة ←

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