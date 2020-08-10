الجنابي : مشاورات بين الرياض وبغداد لتسهيل حركة الأفراد بين البلدين

2020/08/10 | 12:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف السفير العراقي في السعودية، قحطان الجنابي، الاثنين، عن وجود مشاورات ثنائية بين الرياض وبغداد لتسهيل حركة تنقل الأفراد بين البلدين، وقرب افتتاح معبر بري جديد.ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن الجنابي قوله إن “العراق والسعودية يبحثان إلغاء سمات الدخول بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية، وإلغاء رسوم السمات بالنسبة لحملة الجوازات العادية، لتسهيل تنقل […]

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