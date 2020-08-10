الكناني : بالإمكان فتح ملف الانتحاريين السعوديين دوليا

2020/08/10 | 12:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير الأمني حسين الكناني , الاثنين , ان الحكومة في الوقت الحاضر لاتستطيع ملف الانتحارين السعوديين لاعتبارات سياسية , مشيرا الى انه بالإمكان فتح الملف عن طريق الأشخاص المتضررين ومنظمات المجتمع المدني لدى المحاكم الدولية .وقال الكناني في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” فتح ملف […]

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