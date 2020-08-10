الصحة : لدينا تواصل مع الشركات المتقدمة في إنتاج لقاح كورونا

2020/08/10 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة، جود تواصل مع الشركات الاربع العالمية المتقدمة في إنتاج لقاح فيروس كورونا.

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