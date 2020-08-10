القبض على عصابة توزع ’’الكفالات’’ على عوائل داعش في بغداد

2020/08/10 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب (بغداد وديالى)، الإثنين، 10 آب، 2020، القبض على عصابة تقوم بتوزيع ’’الكفالات’’ على عوائل داعش.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات في جميع المحافظات، وبعملية مشتركة من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب (بغداد وديالى) تم إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بعد متابعتهم في محافظة ديالى وإلقاء القبض عليهم في منطقة الدورة ببغداد والمطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية والذي يقومون بتوزيع ما يسمى بـ "الكفالات" على عوائل عصابات داعش الإرهابية".

واضاف البيان أن "المديرية قامت بتدوين أقوال الإرهابيين الأربعة وإحالتهم الى الجهة المختصة لغرض اكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، 10 آب، 2020، مقتل 6 من عناصر حزب العمال الكردستاني بعملة جوية شمالي العراق.

ونقلت وسائل إعلام تركية، أن وزارة الدفاع تعلن مقتل 6 من عناصر حزب العمال الكردستاني بعملية جوية بمنطقة حفتاتين ش

بغداد اليوم- بغداد

نوهت قيادة عمليات بغداد، الاثنين (10 آب 2020)، عن تفجير مسيطر عليه لمخلفات تنظيم داعش جنوب شرقي العاصمة.

وقال بيان للقيادة، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد سيقوم بعد قليل بتفجير مسيطر عليه لم

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، الاثنين (10 آب 2020)، بانفجار عبوة ناسفة على دورية للحشد الشعبي في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية للحشد الشعبي في محيط بحيرة حمرين (60 كم شمال شرق بعقوب

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