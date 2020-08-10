استقالة وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود من منصبها

2020/08/10 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، تقديم وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم استقالتها الخطية إلى رئيس الحكومة حسان دياب.

يتبع......

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بغداد اليوم- متابعة

تجددت وسط العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد الاشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين غاضبين متظاهرين ضد الحكومة على خلفية الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن مواجهات عنيفة تدور حاليا بين قوى ا

بغداد اليوم - متابعة

قالت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب)، اليوم الأحد، إن 6 سياح فرنسيين قتلوا رميا بالرصاص في النيجر.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن حاكم محلي، أن السياح الفرنسيين كانوا ضمن مجموعة تتكون من ثمانية أشخاص قبل ان يتم رس

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد (09 آب 2020)، وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في ضواحي كيلانغرب بغرب إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران

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