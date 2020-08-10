صدور أمري استقدام وقبض بحقِّ مسؤولين في صحة بابل

2020/08/10 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة النزاهة الاتحاديةعن صدور أوامر استقدام وقبض لمسؤولين في دائرة صحة محافظة بابل، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأوامر في القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت "بإصدار المحكمة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بابل أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة المحافظة وأمر قبضٍ بحق رئيس لجنة المشتريات فيها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

وأوضحت أن "الأمرين صدرا على خلفيَّة شراء مستلزماتٍ طبيّةٍ ومعقماتٍ لمستشفيات المحافظة، مؤكدةً وجود مغالاةٍ في الأسعار، وصرف تلك المواد والمستلزمات بدون إدخال مخزني أو لجان استلام، فضلاً عن تشخيص مكتب تحقيق بابل مخالفاتٍ في عمليَّة الشراء".

وكانت الهيأة أعلنت في الخامس من آب الجاري عن تمكنها من كشف خروقاتٍ في آلية عمل معمل أوكسجين الحلة الطبيِّ التابع لدائرة صحة محافظة بابل.

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الإثنين، (10 آب 2020)، تعرص منطقة سيد صادق في محافظة السليمانية إلى هزة أرضية خفيفة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المراصد الزلزالية سجلت فجر

بغداد اليوم-المثنى

أضرب عمال معمل اسمنت السماوة، اليوم الاثنين، عن العمل والتظاهر أمام بوابته للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهور.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "موظفي معمل اسمنت السماوة، أضربوا عن العمل والخروج بتظاهرة أمام بوابته للمطا

بغداد اليوم- بغداد

طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، مقترحات عدة بخصوص احياء الشعائر الدينية الخاصة بيوم عاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين والزيارة الاربعينية.

ونشر الصدر في تغريدة له على حسابه في ’’تويتر’’

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