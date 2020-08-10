حكومة الكاظمي تلتفت لمحنة مرضى السرطان - كاظم المقدادي

2020/08/10 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_المقدادي من العروف ان القوات العسكرية الأمريكية وحليفاتها أستخدمت قذائف اليورانيوم في الحرب على العراق مرتين، في عامي 1991 و 2003 .ونتيجة لذلك إنتشر التلوث الإشعاعي في أرجاء العراق وفاقم من التداعيات الصحية والبيئية.فأصيب مئات اَلاف السكان، كباراً وصغاراً، بأمراض عضال، في مقدمتها الأمراض السرطانية القاتلة، وأثبت العلماء والخبراء المختصون، الأجانب والعراقيون، بدراسات سريرية وبائية، علاقتها الارتباطية بالتعر ......





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