جدارية السنديانة الشيوعية - سمير خطيب

2020/08/10 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_خطيب كم كبرنا يا رفيقولا زالت تلك السنديانةخضراء تظلِّل الطريقلم تستطع قطعها فأس الظالمينولا نار الحريقولم تنل منها حجارةالعابثينوهم يرمونها حَجرًا إثرحجرلعلها تساقط بما يثير شهيةالصبيان من ثمرأو لعلهم يستنسخون منهاعلمًا أو خبر***كم كبرن ......





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