النزاهة : صدور أوامر استقدام وقبض لمسؤولين في صحة محافظة بابل

2020/08/10 | 12:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، الاثنين، عن صدور أوامر استقدام وقبض لمسؤولين في دائرة صحة محافظة بابل، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأوامر في القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار “المحكمة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بابل أمر استقدام […]

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