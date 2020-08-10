2020/08/10 | 12:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … انتقد النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، الخطط المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء وادارتها أزمات نقص الطاقة في فصل الصيف.واعتبر النائب عليوي في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، أن “موسم الصيف الحالي يعد احد أسوء المواسم التي مرت على العراق خاصة مع تولي سياسيين اكثر مما هم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عليوي : اغلب المعالجات في ملف الكهرباء هي ترقيعية لا تفي بالغرض مستقبلاً) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عليوي : اغلب المعالجات في ملف الكهرباء هي ترقيعية لا تفي بالغرض مستقبلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).