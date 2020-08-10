تراجع أسعار الذهب بتأثير “مكاسب الدولار”

2020/08/10 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة هبطت أسعار الذهب اليوم الإثنين متأثرة بمكاسب الدولار بعد بيانات الوظائف الأميركية.وانخفض السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2030.10 للأوقية (الأونصة) بحلول صباح الإثنين بتوقيت غرينتش.وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6% إلى 2040.80 دولار، علما أن أسواق اليابان وسنغافورة مغلقة اليوم في عطلات عامة.وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى […]

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