2020/08/10 | 12:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اقر عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، بان تعامل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع حكومة كردستان لايزال غير واضح، مطالباً الكاظمي بالضرب بيد من حديد ومحاسبة المفسدين في الإقليم.وقال شمس الدين في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، “اننا في الوقت الذي نشجع فيه على صرف رواتب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمس الدين : تعامل الكاظمي مع حكومة كردستان لايزال غير واضح) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمس الدين : تعامل الكاظمي مع حكومة كردستان لايزال غير واضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).