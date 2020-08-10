 أحد ادوية علاج كورونا تصل إلى العراق

2020/08/10 | 12:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن وصول أحدث الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة مصابي كورونا، وأعلنت تواصل خطة ارجاع المستشفيات إلى عملها الطبيعي بعد تحديد مراكز وردهات حجر جديدة لمرضى كورونا.وقال المدير العام لصحة الرصافة عبد الغني الساعدي في حوار تابعته /المعلومة/، ان “الدائرة وضعت خطة ستراتيجية متكاملة للتوسع بالخدمات الصحية وتطوير […]

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