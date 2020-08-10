2020/08/10 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تسجل 118 إصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 12:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تسجل 118 إصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تسجل 118 إصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).