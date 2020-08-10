تقارير صحفية : ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا

2020/08/10 | 12:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بداية من الموسم الجديد.وذكرت شبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية، أن ريال مدريد بعد إقصائه من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، بدأ العمل والتخطيط من أجل الموسم المقبل.وأشارت إلى أن ريال مدريد أبلغ بالفعل يوفنتوس برغبته […]

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