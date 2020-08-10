2020/08/10 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- أفادت وسائل إعلام لبنانية قبل قليل، بأن وزيرة العدل ماري كلود نجم ، قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب، وتعتبر بذلك الاستقالة الثالثة لوزراء فى الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت.هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقالة وزيرة العدل من الحكومة اللبنانية بعد انفجار بيروت المركز الخبري الوطني.

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