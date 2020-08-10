إدارة مانشستر سيتي موافقة على بيع المدافع الأرجنتيني أوتاميندي

2020/08/10 | 12:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية عن موافقة نادي مانشستر سيتي على بيع مدافعه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي بنصف سعره من أجل التخلص منه خلال سوق الانتقالات الصيفية.وارتبط اسم المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي ابن 32 عاماً بالرحيل عن مانشستر سيتي، حيث سينتهي عقده في 2022.ويبدو بأن مانشستر سيتي يرغب في بيع لاعبيه الغير مرغوب […]

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