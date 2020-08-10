شجرة القلوب

2020/08/10 | 13:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت..بين البحر والطلقات

فاصلة لتكتشف

الطريق إلى حرير الحب

أو للحرب حين

تعرش الأديان في شجر القلوب

بيروت حلم العابرين

إلى القصيدة

نزهة فيروزة كانت تعد الصبح

ضحكة وردة للطل

همسات تلملمها الحبيبة

حين تحلم بالحبيب

بيروت سامرة تشاغل أهلها

وتعد كأس الليل

للقلب الغريب

بيروت

تفهمني وتعرف لكنة (ال يا ويل)

يطربها الغناء

إذا توشح بالبكاء

وبحة الولد الجنوب

بيروت شمس

في ظلام الشرق

لم تخلق لحبس

أولي الشعارات الرخيصة

والصديقة للحروب

بيروت أول فكرة

في خاطر الجوري

ضوء شاسع

لم يعتنق دين الغروب

بيروت بنت الرب

تنفض موتها وتعود

من تحت الحطام

ومن ركام الموت

تكتب دهشة بالعودة الأحلى

بعيد الموت

من وجع الصليب

(بيروت ثدي الضوء)

تذكرة الوصول

إلى مجاز الضوع

تسرق لهفة

وتعود بالفجر السليب

بيروت عدن الحالمين

الهاربين إلى بحار الشوق

من أسر السهوب

بيروت أنثى لا تكف عن التورد

كذبة هي موتها

هي ربة النيسان

تكسر غلظة الزمن

المؤدلج والمؤطر بالشحوب

بيروت فجر..

سوف يحمل نسمة الميلاد

سفر بشارة

المطر المبشر للقلوب

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