2020/08/10 | 13:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد : زفاف النجم الفلسطيني “محمد عساف” من خارج الوسط الفني احتفل النجم الفلسطيني محمد عساف بزفافه من فتاة من خارج الوسط الفني، حيث تم تداول فيديوهات من حفل الزواج.وأقيم الحفل في دبي واقتصر على الأهل والمقربين في إحدى الصالات، أما عن جنسية الفتاة فهي من فلسطين وبالتحديد غزة من أم دنماركية، وتدعى ريم […]

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